Gabriela Ruse (26 de ani, 134 WTA) a fost învinsă de Emma Răducanu (21 de ani, 301 WTA), în runda inaugurală a competiției WTA 250 de la Auckland.

Finalista Openului Transilvaniei 2023 a revenit de la 0-1 la seturi în fața campioanei US Open 2021 și a salvat trei mingi de meci, dar nu a reușit să ducă la bun sfârșit întoarcerea de scor. Ruse s-a înclinat în fața britanicei, scor 3-6, 6-4, 5-7.

After letting the 1st set get away from her, Gabi regrouped and raised her level to take the 2nd. In the decider Emma took a 5-2 lead, but Gabi fought back to 5 all. But it wasnt enough. A great match between friends. Emma Raducanu defeated Gabriela Ruse 6-3, 4-6, 7-5.