Fostul tenismen-problemă, Ernests Gulbis a ajuns în închisoare: prin ce a trecut letonul

Fost număr zece ATP în urmă cu un deceniu, Ernests Gulbis s-a retras din tenisul profesionist având șase titluri cucerite în circuitul de elită al tenisului masculin.

Cunoscut pentru comportamentul imprevizibil și, pe alocuri, deosebit de agresiv, pe terenul de tenis, Gulbis nu a fost niciodată nevoit să depindă de rezultatele obținute în „Sportul Alb,” în contextul în care provine dintr-o familie înstărită.

Tenismenul care i-a învins pe Federer și Djokovic, în închisoare în Suedia

De-a lungul carierei sale, Ernests Gulbis nu doar că a reușit victorii împotriva marilor Novak Djokovic și Roger Federer, dar a fost autorul unor fapte care îi oferă un contur unic în Era Open.

Gulbis obișnuia să călătorească la turnee cu avionul privat al tatălui său - regizor și actor, căsătorit cu o actriță, formând unul dintre cele mai bogate cupluri din Letonia-, iar întâmplarea face că fostul tenismen a fost reținut în Suedia, în urma unei întâlniri cu o prostituată.

Statutul nu l-a putut împiedica din a petrece o noapte într-o închisoare suedeză, după ce Gulbis a fost observat alături de o prostituată, într-un hotel în care a fost cazat, notează Express.

Dezvăluirile făcute de fostul număr zece ATP

„Supărat” pe guvernul suedez, Ernests Gulbis a revenit ulterior asupra declarațiilor făcute și a spus că recomandă oricui să petreacă o noapte în închisoare.

„A fost amuzant. Cred că fiecare ar trebui să meargă la închisoare măcar o dată. Sunt stricți. Am stat vreo șase ore, am dormit puțin.

Procurorul a venit și m-a lăsat să plec, după ce am plătit o amendă. Am plătit amenda minimă, vreo 250 sau 300 de euro, și urma să am un meci în zilele următoare,” își amintește Gulbis, care, sarcastic, a dezvăluit că nu a întrebat-o pe prostituată ce meserie are.

Jucătorul care nu putea fi motivat de bani

„Am un elicopter, un submarin și o rachetă,” spunea Gulbis pentru Telegraph, într-un interviu acordat în urmă cu un deceniu și jumătate.

„Provin dintr-o familie bogată. E normal pentru mine să am acești bani. Banii nu sunt o problemă pentru mine. Dacă vii dintr-o familie săracă, vrei să urci, ai un obiectiv de acumulare de bani. Eu nu îl am,” explica Gulbis.

Ernests Gulbis a ieșit campion la Delray Beach (2010), Los Angeles (2011), Delray Beach, St. Petersburg (2013), Nice și Marseille (2014).