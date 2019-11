FABULOS! Federer s-a calificat in a 16-a semifinala a carierei la Turneul Campionilor! Victorie URIASA in fata lui Djokovic!

Roger Federer l-a invins pe Novak Djokovic in finala pentru locul 2 din grupa Bjorn Borg, scor 6-4, 6-3, dupa o ora si 15 minute de joc.

Gratie acestui succes, Federer s-a calificat in a 16-a semifinala a carierei in Turneul Campionilor si are sansa de a castiga cel de-al saptelea titlu la turneul final. Federer nu isi cunoaste inca adversarul din semifinale, dar in cel mai probabil caz il va infrunta pe grecul Stefanos Tsitsipas.

Federer i-a facut cel mai bun cadou de nunta lui Nadal: i-a asigurat locul 1 ATP la finalul sezonului 2019

„Atmosfera a fost incantatoare, iar oponentul, grozav. A fost o seara speciala, m-am bucurat de ea chiar de la inceput. Am jucat incredibil si am fost in stare sa produc o prestatie buna. Multumesc, dragilor, ati fost impresionanti. De data asta am reusit sa castig mingea de meci, asta a fost diferenta fata de finala de la Wimbledon (rade). Am ramas calm de-a lungul intregii partide si sunt extrem de bucuros pentru aceasta victorie,” a spus Roger Federer pe teren.

Federer - revenge for Wimbledon, into the semi-finals. Nadal - year end No.1 ranking secured. #ATPFinals pic.twitter.com/CZbDyWi79N — The Tennis Podcast (@TennisPodcast) November 14, 2019

Federer a pus astfel capat unei serii de cinci infrangeri consecutive suferite in fata sarbului Novak Djokovic. Ultimul succes inregistrat de elvetian in fata actualului numar 2 ATP a avut loc in 2015, tot la Turneul Campionilor.