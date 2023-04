Andreea Prisacariu (23 de ani, 408 WTA) a câștigat, în duminica de Paște, turneul ITF W25 de la Santa Margherita di Pula, Italia.

Andreea Prisacariu, salt de 68 de locuri, în clasamentul WTA, până pe poziția 340

Cea mai înaltă clasare atinsă de Andreea Prisacariu în carieră este locul 304 WTA.

După finala în care i-a fost superioară compatrioatei Miriam Bulgaru, scor final 3-6, 6-2, 6-2, Andreea Prisacariu nu a uitat de stretching, pentru a limita impactul oboselii partidei, asupra musculaturii sale, dar nici să se răsfețe cu o combinație alimentară savurată în întreaga lume: o pizza și o bere.

„Cum ai sărbătorit titlul, dacă nu e secret?”, a fost întrebarea pusă de un fan anonim, pe Twitter.

„Am terminat meciul, am făcut stretching, am făcut un duș, după care mi-am comandat o pizza în cameră și m-am pus la somn. Bineînțeles, am băut și o bere,” a fost replica Andreei Prisacariu.

