Jucătoarea britanică de tenis Emma Răducanu, beneficiara unui wild-card, s-a calificat în turul al treilea la Indian Wells, după ce sportiva ucraineană Daiana Iastremska a fost nevoită să abandoneze, din cauza unei probleme la stomac.

Sportiva din Marea Britanie conducea cu 4-0, 15-0, după 23 de minute de la începerea meciului, când Iastremska a decis să se retragă.

Ajungând în turul al treilea, Răducanu a trecut de două tururi consecutive pentru prima dată de la revenirea sa în competiţie în acest an, după ce a suferit o intervenţie chirurgicală la ambele mâini şi la gleznă în 2023.

If at first you don't succeed... ????@EmmaRaducanu eventually got a ball to one of her fans ????????

????: @wta | #TennisParadise pic.twitter.com/E9PFxBNZB9