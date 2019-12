ELINA SVITOLINA ARE UN ANTRENOR NOU PENTRU SEZONUL 2020 | Jucatorul care A SPART PATRU RACHETE INTR-UN MINUT o va sfatui pe numarul 6 WTA

Marcos Baghdatis va fi noul antrenor al Elinei Svitolina. Vestea a fost anuntata pe Twitter de fostul tenismen, retras in aceasta vara la doar 34 de ani din circuitul profesionist. Ultimul meci jucat de Baghdatis in circuitul ATP a fost infrangerea din turul 2 de la Wimbledon, suferita in fata italianului Matteo Berrettini.

Baghdatis este cunoscut pentru expansivitatea sa pe teren si pentru o finala jucata la Australian Open, in 2006. Baghdatis a mai ajuns in semifinale la Wimbledon in acelasi an, iar cea mai buna clasare a sa in clasamentul mondial a fost locul 8. Pe durata carierei sale intinse intre anii 2003 - 2019, Marcos Baghdatis a castigat 4 titluri ATP: Sydney, Stockholm, Zagreb si Beijing.

I am so glad to announce the next chapter of my life and look forward to Coaching a great athlete and super tennis player #No.6 ranked WTA player Elina Svitolina, working along side Andre Bettles! I want to thank Elina for putting her trust in me. Lets do this! Bring it on 2020. pic.twitter.com/RghOMecRz7