Lovitură dură pentru FC Barcelona! Doi dintre titularii echipei, out pentru următoarele săptămâni: ratează duelul cu Napoli

La Bilbao, nici una dintre cele două echipe nu a putut desface defensiva adversă. Catalanii au avut posesia şi au câştigat mai multe dueluri, bascii au fost surprinşi de cinci ori în poziţie de afară din joc, dar înfruntarea de pe San Mames s-a încheiat fără gol marcat.

În urma acestui rezultat, FC Barcelona nu a reușit să o depăşească pe Girona şi rămâne pe locul trei, cu 58 de puncte, la șapte puncte în spatele liderului Real Madrid.

În partida cu Athletic Bilbao, catalanii au rămas fără doi dintre jucătorii importanți ai echipei, Pedri și Frenkie de Jong, ambii ieșiți accidentanți pe parcursul primei reprize.

Xavi a anunțat că fotbaliștii vor lipsi "pentru următoarele câteva partide", ceea ce înseamnă că vor rata duelul din returul optimilor din UEFA Champions League.

La a 150-a apariție în tricoul catalanilor, olandezul s-a accidentat în urma unui duel cu Unai Gomez și a suferit o entorsă la glezna dreaptă.

Înainte de pauză, Pedri a încercat un șut de la distanță, iar la scurt timp a arătat semne vizibile de durere și a căzut pe gazon, părăsind terenul în lacrimi.

Este a noua problemă medicală cu care se confruntă mijlocașul iberic, a șaptea de tip muscular de când a venit la FC Barcelona.

❗Since the 2020/21 season, Pedri has had 9 different injuries and has already missed 70 games due to injuries. [@pubitysport] ???? pic.twitter.com/y7WI72Lkov