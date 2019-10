"Dreapta ei era groaznica!" A fost unul dintre cele mai dificile momente din cariera Simonei Halep! Dezvaluirea unui fost antrenor al romancei

Simona Halep a muncit mult pentru a ajunge la nivelul la care este astazi.

Firicel Tomai a antrenat-o pe Simona Halep inaintea erei Wim Fisette ori Darren Cahill. Acesta a declarat de curand ca a invatat-o majoritatea loviturilor pe care campioana de la Wimbledon le practica azi in jocul ei.

"Tehnic am schimbat aproape tot. Unele lovituri nu le stia. Slice-ul de rever nu l-a dat in viata ei pana nu a ajuns aici, voleul de rever nu avea nicio legatura. Urcarile la fileu, serviciul dreapta, reverul, le-am schimbat radical. De la prize, retrageri sau biomecanica", a spus Firicel Tomai pentru Fanatik.

Firicel Tomai despre forehandul Simonei Halep: "Dreapta era groaznica si chiar mi-a zis ca fostii ei antrenori ii spuneau sa isi faca lovitura de dreapta ca altfel nu are nicio sansa"

"Dar ei nu i-au spus cum sa si-o faca? Nu poti sa mergi la supermarket si sa iti faci dreapta de prima suta mondiala. I-am explicat cum stau lucrurile. Ii spunea dupa trei ani unei persoane ca un an de zile nu a simtit lovitura de dreapta, dar facea asa pentru ca asa i-a zis domnul Firi si s-a schimbat complet. In momentul in care la tenis faci o schimbare mica, nu mai simti lovitura. Tot traseul loviturii este modificat. Te sperii, nu mai stii sa lovesti. Este dificil sa schimbi, dar chestia aceasta a fost o provocare", a conchis Firicel Tomai pentru aceeasi sursa.

Firicel Tomai a antrenat-o pe Simona Halep si l-a mai avut ca elev pe Victor Hanescu.

Simona Halep isi va reincepe colaborarea cu Darren Cahill din ianuarie 2020. In cazul in care va participa la Turneul Campioanelor, Simona va fi insotita de acelasi antrenor care a ajutat-o sa castige turneul de la Wimbledon in acest an, anume Daniel Dobre.