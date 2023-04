Sportiva din Iași a dezvăluit în emisiunea „Un Podcast” că a fost nevoită să părăsească școala generală 81, din cauza bullying-ului primit din partea colegilor de clasă.

„Eu am fost la școala generală 81, când m-am mutat în București. Primul semestru din clasa a V-a l-am făcut acolo. Am părăsit acea școală întrucât colegii mei, care nu erau sportivi, au făcut un grup anti-Prisacariu, pentru că lipseam de la școală și ei aveau impresia că plec în vacanțe și că sunt de bani gata și că chiulesc.

Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru diriginta mea de atunci, pe care și acum o țin minte foarte bine. A fost singura care a fost alături de mine și m-a înțeles. Profa mea de franceză. Eu nu știu o boabă de franceză, să ne înțelegem, chiar dacă am făcut din clasa I. Nu s-a lipit de mine o boabă de franceză, aia e.

Eu am ajuns să părăsesc o școală din cauza bullying-ului pe care îl primeam, când mergeam la ore. Am avut faze nasoale, și nu erau din tenis. Ei ce scuză au? Depinde cum ai fost crescut și cum vezi lumea. Am mai spus-o și îmi mențin părerea: generația asta se duce la naiba, încet-încet, că eu mă uit în jur și văd,” a declarat Prisacariu, care crede că aceste dificultăți au fost puse în calea sa pentru a o întări.