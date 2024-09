A fost stabilită finala turneului feminin individual din cadrul Openului American, ediția 2024.

În dimineața zilei de vineri, 6 septembrie, Aryna Sabalenka și Jessica Pegula au reușit calificarea în marea finală de sâmbătă-seara.

Aryna Sabalenka, de neoprit la New York

Bielorusa care ocupă locul doi în clasamentul mondial nu a pierdut set nici în fața americancei Emma Navarro, într-o partidă câștigată 6-3, 7-6 (2).

În a doua semifinală, Jessica Pegula a semnat prima calificare a carierei într-o finală de turneu major. A trecut de Karolina Muchova, revenind de la 0-1 la seturi, scor final 1-6, 6-4, 6-2.

„M-a făcut să mă simt ca o începătoare în primul set, nu știu cum am revenit,” a declarat, sinceră, Pegula, imediat după încheierea partidei.

În 2023, Sabalenka a pierdut finala US Open, după ce a avut avantaj la seturi în fața puștoaicei Cori Gauff.

America se bucură de o nouă prezență în finala US Open, care va fi dublată, în această ediție, de o prezență inclusiv în turneul masculin, deoarece Taylor Fritz și Frances Tiafoe se vor duela în meci direct, în penultimul act.

