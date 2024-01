Novak Djokovic (36 de ani, 1 ATP) a fost învins de Jannik Sinner (22 de ani, 4 ATP), scor 6-1, 6-2, 6-7 (6), 6-3, în semifinalele Australian Open 2024. A fost prima semifinală cedată de tenismenul sârb, în 21 jucate la Melbourne.

Comentându-și prestațiile afișate în Openul Australiei în acest an, „Nole” a afirmat „că nu s-a simțit el însuși” la antipozi, de-a lungul întregului turneu.

„Unul dintre cele mai proaste meciuri pe care le-am făcut într-un Grand Slam.”

„M-a dejucat complet, am fost șocat de cât de prost am jucat. Nu am făcut prea multe lucruri corect în primele două seturi. Cred că e unul dintre cele mai slabe meciuri pe care le-am făcut într-un Grand Slam, vreodată. Cel puțin din câte îmi amintesc,” a declarat Novak Djokovic, la conferința de presă.

„Nu e un sentiment prea plăcut să joc astfel, dar îi acord lui Sinner creditul de a fi făcut totul mai bine decât mine, în fiecare aspect al jocului.

Am încercat, am luptat, am reușit să îmi cresc nivelul de joc, în setul trei; am salvat minge de meci, am jucat un tiebreak bun, dar în setul patru a fost foarte neinspirat să pierd acel break, de la 40-0.

Per total, nivelul tenisului prestat de mine nu a fost grozav,” a adăugat Novak Djokovic, care rămâne cel mai titrat tenismen din istoria Openului de la Melbourne, cu zece titluri de campion în Australia.

Djokovic nu a avut nicio minge de break pe serviciul italianului Sinner

Pentru prima dată în carieră, Novak Djokovic nu și-a procurat nicio minge de break pe serva oponentului său, într-un meci disputat în turneele majore. „A servit precis. E greu de descris tot ce s-a întâmplat. Sunt multe lucruri rele pe care le-am făcut pe teren azi, de care nu sunt deloc mulțumit - mișcarea în teren, forehandul. A fost dominant în game-urile de serviciu,” a punctat Djokovic, comentând acest aspect statistic copleșitor, în cariera sa.

„Să fiu sincer, nu am jucat la nivelul meu, de-a lungul întregului turneu. Cu Mannarino am jucat grozav, dar nu m-am apropiat de nivelul pe care îl atingeam de obicei, în Australia.

M-a surprins. Nu mă așteptam să fie atât de rău, în primele două seturi, dar nu m-am simțit eu însuși pe teren, la Melbourne, în acest an.

Unii ar putea spune că semifinalele sunt un rezultat grozav, dar eu mă aștept la maximum din partea mea,” a completat Novak Djokovic.

