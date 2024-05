Rafael Nadal și Roger Federer au privit împreună în urmă la carierele impresionante pe care le-au conturat în tenisul profesionist.

Întrebați cum ar vrea să fie amintiți de publicul larg, Nadal și Federer au oferit răspunsuri serioase și convingătoare, tratând subiectul cu complexitate.

Rafael Nadal: „Ce mă va face mândru și fericit, când voi părăsi această lume, va fi dacă oamenii vor spune lucruri bune despre mine, ca persoană.”

„Am fost în circuit peste douăzeci de ani și am întâlnit mulți oameni noi. La sfârșit, ce mă va face mândru și fericit, atunci când voi părăsi această lume, va fi dacă directorii de turnee, directorii ATP, staff-urile vor spune lucruri bune despre persoana mea și cine am fost în circuit, mai degrabă decât despre cine am fost ca tenismen.

Ca tenismeni, avem titlurile, avem performanțele... am reușit mai multe decât mi-aș fi imaginat vreodată. Dar, pentru mine, ce contează să rămână în istorie e calitatea umană. Asta contează cel mai mult,” a spus Nadal.

Federer: „Sper că am fost un model bun pentru copii, să știu asta m-ar face fericit.”

„Sper ca, dacă voi fi amintit, să fiu nu doar ca tenismen, ci ca persoana din spate. Ce am oferit jocului, ce am reprezentat... a fost mai puțin vorba despre victoriile mele de la Wimbledon, chiar dacă acestea au însemnat mult.

Dacă aș putea fi amintit, mi-ar plăcea ca lumea să țină minte personalitatea mea, nu doar jucătorul Federer. Sper că am fost un model bun pentru copii, asta m-ar face fericit. Cel mai frumos ar fi ca oamenii să se bucure să ne vadă,” a comentat Federer în videoclipul filmat pentru Louis Vuitton.

