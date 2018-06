"Cum ti-am zis sa nu faci la microfon?!" :) Momentul in care Simona Halep a izbucnit in ras! Copiii s-au lipit de Simona la un eveniment

Simona Halep s-a intos triumfatoare in tara. Ea a castigat titlul la Roland Garros, performanta istorica pentru sportul romanesc si unica pana acum in cariera ei.

Simona Halep s-a relaxat ieri la piscina, iar astazi a participat la un eveniment caritabil al carui scop este dotarea maternitatilor din Romania cu echipamente medicale.

La eveniment, Simona Halep a fost asaltata de cativa copii. Pe una dintre fetite a tinut-o in brate pentru cateva minute.

Un moment haios a avut loc atunci cand fetita a plecat catre mama ei. Amalia Enache, prezentoarea evenimentului, i-a spus micutei: "Cum ti-am spus sa nu faci la microfon?". Fetita a replicat cu o respiratie aproape de microfon.

Cateva secunde mai tarziu, ea a facut exact acest lucru, spre amuzamentul Simonei si al celor prezenti.

