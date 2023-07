Uruguayanul Pablo Cuevas (812 ATP) - fost număr 19 mondial - a reușit o nouă lovitură care se înscrie cu lejeritate în seria celor mai spectaculoase reușite din sezonul 2023.

Sudamericanul a oferit impresia că va lovi un smash, după o minge boltită de adversar, dar a ales un voleu din drop, printre picioare, prin care și-a umilit oponentul.

Nu e prima dată când uruguayanul folosește acest procedeu pentru a câștiga un punct. Cuevas a reușit această performanță inclusiv în fața lui Stefanos Tsitsipas.

6 titluri ATP are în palmares Pablo Cuevas, toate pe zgură. Cueas s-a impus de trei ori la Sao Paulo și o dată la Rio de Janeiro.

Not the first time @PabloCuevas22 has pulled off this trick ???? https://t.co/gMRhNXanbo pic.twitter.com/1M6gdZnsEt