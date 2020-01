SI-A LUAT RACHETELE SI A VRUT SA PLECE DE PE TEREN! Ce s-a intamplat la Cupa ATP e INIMAGINABIL (VIDEO) 

Scandal la Cupa ATP, acolo unde uruguayanul Pablo Cuevas si-a luat geanta cu rachete si a vrut sa paraseasca terenul dupa avertismentul primit din partea arbitrului de scaun.

Totul a inceput cand sudamericanul a revenit pe teren la scorul de 4-5 in primul set si a inceput sa se comporte intr-o maniera atipica. Intai, a sprintat in teren, apoi a sarit cu picioarele la piept, a facut miscari exagerate asteptand serviciul oponentului si a strigat mimand incantarea cu care joaca la aceasta competitie. Toate acestea au avut loc dupa ce uruguayanului i s-a comunicat de catre arbitru ca ar arata o lipsa de spirit competitiv.

Pablo Cuevas got given a warning for a lack of effort, threatened to leave the court, was convinced to stay by Nikoloz Basilashvili, and then did some trolling. #ATPCup pic.twitter.com/AVsyF9xrSe