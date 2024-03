Radu Abramescu a dezvăluit câteva dintre momentele memorabile ale carierei sale de comentator sportiv. Unul dintre acestea s-a întâmplat tocmai în finala Australian Open 2022, câștigată de Nadal grație unei reveniri incredibile, de la 0-2 la seturi, în fața rusului Daniil Medvedev.

Între timp, Medvedev a mai pierdut o finală de Grand Slam la Melbourne după ce a condus cu 2-0 la seturi. În 2024, Jannik Sinner a recuperat deficitul avut în favoarea jucătorului rus.

Radu Abramescu, după șapte ore și jumătate în emisie, la finala Australian Open 2022: „Nu mai aveam sunet.”

Întrebat de prezentatorul emisiunii Poveștile Sport.ro, Andru Nenciu, când și-a pierdut vocea în timpul unei transmisiuni în direct, Radu Abramescu a replicat prompt, spunând:

„Australian Open 2022, finală, Nadal - Medvedev. 2-0 pentru Medvedev, după care îl întoarce Nadal. Joacă cinci ore și jumătate. Am fost în emisie șapte ore și jumătate.

Am plecat să beau o bere, iar eu care vorbesc la masă și râd, eram cuminte. M-au întrebat prietenii ce am. Și nu mai știam să răspund. Nu aveam sunet. Se tăiase sunetul total,” a răspuns Radu Abramescu, în rubrica „Întrebările-fulger.”

„Am avut mereu emoții la meciurile românilor noștri. La Sorana, la Tecău, la Simona nu mai vorbesc... eu nu sunt un fan al sportului. Nu am ținut cu nicio echipă, cu niciun jucător.

E adevărat: mi-a plăcut Jordan, cum ne-a plăcut tuturor, mi-a plăcut Federer, cum ne-a plăcut tuturor. Dar, în rest, eu nu sunt un fan al sportivilor, pentru că am fost în partea cealaltă.

Am fost pe teren, asta am făcut de meserie. Probabil că am instinctul de suporter tocit. Dar cu românii am o simpatie, tremură ceva în mine,” a dezvăluit Radu Abramescu, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

Comentatorul PRO TV, Radu Abramescu, în rubrica „Întrebările-fulger” a emisiunii Poveștile Sport.ro