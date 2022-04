Conducătorii ATP și WTA se întâlnesc la Madrid: cum ar putea deveni Wimbledon 2022 un „turneu amical”

3 tenismeni din top 30 ATP și 6 jucătoare din top 32 WTA sunt printre sportivii afectați de hotărârea luată de organizatorii Wimbledon de a nu le permite sportivilor ruși și belaruși participarea în ediția 2022, pentru a nu deveni instrumente ale mașinăriei de propagandă rusească.

Anunțul făcut de britanici nu a fost aprobat de ATP, WTA și ITF, instituții care le permit acestora să joace în continuare, dar fără a-și reprezenta țările de origine. Daniil Medvedev - finalistul Australian Open, 2 ATP - și Aryna Sabalenka, 4 WTA sunt cei mai importanți jucători afectați de această decizie.

Președintele Steve Simon a catalogat decizia luată de englezi „extrem de dezamăgitoare”, avertizând Federația Britanică de Tenis că va urma o reacție puternică.

Într-un scenariu pesimist, turneul de la Wimbledon ar putea deveni lipsit de miză, cel puțin în ce privește punctele ATP și WTA acordate, în cazul în care oficialii celor două foruri vor decide eliminarea acestora din joc, ca reacție la decizia luată de oficialii din Marea Britanie.

Fostul antrenor al lui Tim Henman, Kieron Vorster a propus scenariul, scriind pe Twitter următoarele: „Din câte aud, ATP și WTA se vor întâlni la Madrid pentru a discuta despre eliminarea tuturor punctelor puse în joc la Wimbledon, transformându-l, practic, într-un turneu amical,” scrie Kieron Vorster.

Cum organizatorii Wimbledon au ales să anunțe premiile financiare doar în luna iunie, ediția 2022 cuprinde numeroase incertitudini, în momentul de față, neștiindu-se clar dacă turneul va putea atrage cei mai buni tenismeni ai lumii, în contextul în care ATP și WTA vor lua vreo hotărâre care să scadă atractivitatea mizelor, în ochii sportivilor.

