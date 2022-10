Fostul căpitan nejucător al echipei naționale de tenis feminin a României, Florin Segărceanu a explicat, într-o intervenție în emisiunea „Ora exactă în sport” de ce pentru Simona Halep e prioritar procesul prin care se poate dezvinovăți, în detrimentul pregătirii scenariului de revenire în tenisul mondial.

Florin Segărceanu consideră că 6 luni se pot dovedi irelevante în revenirea Simonei Halep, important rămânând să se afle adevărul, care poate constitui secretul unei întoarceri împăcate a româncei în tenisul mondial.

Florin Segărceanu: „6 luni în plus sau în minus, contează mai puțin. Important e să se afle ce s-a întâmplat.”

„Gândiți-vă că a împlinit 31 de ani. E greu să spun cât de motivată va fi, dacă va aștepta un an. Pentru ea și pentru cariera ei, e mult mai important să se afle ce s-a întâmplat. Chiar dacă sportivul este responsabil, în sensul în care a luat ceva și era responsabilitatea lui să verifice fiecare pastilă, în fapt nu se întâmplă așa.

În momentul în care ai încredere în echipa ta, prima dată ți se explică ce ți se dă, după care ai încredere. Pentru mine, e mai important să se rezolve acest caz și să se dovedească faptul că ea nu a luat în cunoștință de cauză aceste substanțe decât o suspendare de 6 luni - 1 an.

„Prima dacă când am auzit la radio, am crezut că e o glumă. Nu ai cum să crezi așa ceva!”

6 luni în plus sau în minus, contează mai puțin. Atârnă mult mai greu dacă reîncepi o activitate după ce ai luat substanțe interzise în cunoștință de cauză. Primul lucru și cel mai important e să se dovedească faptul că Simona nu a luat aceste substanțe în cunoștință de cauză. Această clarificare e esențială pentru viitorul ei,” a declarat Florin Segărceanu, în emisiunea „Ora exactă în sport.”

„Prima dată când am auzit la radio, eram în mașină, am crezut că e o glumă. Nu ai cum să crezi așa ceva! Cunoscând omul și stând lângă ea ani de zile, și am văzut cât de atentă este la toate lucrurile, îmi este imposibil să cred că a luat în cunoștință de cauză. Ea e o fată orgolioasă, care ține foarte mult la imaginea ei. Nu aș vrea să fiu în pielea ei,” a adăugat Florin Segărceanu, în exclusivitate la PRO Arena.