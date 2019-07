WIMBLEDON 2019: Ce premiu i-a adus Simonei Halep calificare in sferturi! Cat poate incasa daca trece de Shuai Zhang

Simona Halep a invins-o cu 6-3 6-3 pe Cori Gauff in optimi.

Simona Halep s-a calificat in sferturi la Wimbledon dupa ce a invins-o cu 6-3 6-3 pe revelatia turneului, tanara americanca in varsta de doar 15 ani, Cori Gauff.

Calificarea in aceasta faza a competitiei ii asigura Simonei Halep un premiu in valoare de 294.000 de lire sterline, adica 373.286 de dolari.

Daca va ajunge in semifinale, premiul romancei poate creste la 746.572 de dolari.

Castigatoarea turneului va pleca acasa cu 2.983.748 de dolari, in timp ce locul doi va lua 1.491.874 de dolari.

Simona Halep - Shuai Zhang in sferturi la Wimbledon!

In sferturile de finala, Simona Halep se dueleaza cu chinezoaica Shuai Zhang, locul 50 WTA. Zhang are 30 de ani, e o jucatoare experimentata fara performante prea mari, dar care conduce la intalnirile directe cu jucatoarea din Romania.

E 2-1 la intalnirile directe dintre cele doua. Ultima data, Zhang a invins-o pe Simona Halep la Beijing in octombrie 2016, 6-0, 6-3. Tot in 2016, Zhang a invins-o pe Halep la Australian Open in doua seturi, 6-4; 6-3.

Singura victorie a Simonei Halep cu Shuai Zhang a avut loc in 2012, in primul tur la Indian Wells: 6-1; 6-1.