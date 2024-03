Novak Djokovic a stabilit la Indian Wells un nou reper impresionant

Liderul mondial Novak Djokovic, revenit la turneul ATP Masters 1.000 de la Indian Wells pentru prima oară după 2019, s-a calificat în turul 3 al competiţiei, dotată cu premii totale de 9.495.555 de dolari, după o victorie în trei seturi la debutul său în California.

Scutit de primul tur, la fel ca toţi capii de serie, Djokovic a debutat sâmbătă în turul 2 cu o victorie nu tocmai facilă în faţa australianului Aleksandar Vukic (69 ATP), cu 6-2, 5-7, 6-3, trecându-şi în cont totdată meciul cu nr.400 câştigat la turneele Masters 1.000.

Vukic i-a făcut faţă în dese momente prestigiosului său adversar, câştigând chiar setul al doilea, dar liderul mondial sârb a știut să strângă jocul la momentul oportun pentru a evita prea multe neplăceri.

În runda următoare, Djokovic va juca cu italianul Luca Nardi (123 ATP), care a intrat pe tabloul principal ca "lucky loser" după forfait-ul argentinianului Tomas Etcheverry (30 ATP).

Nardi l-a eliminat în turul 2 pe chinezul Zhang Zhizhen, cu 6-3, 3-6, 6-3.

Joining Nadal (406), Novak Djokovic becomes only the second player to achieve 400 Masters 1000 wins! ???????????? pic.twitter.com/OxkQ4S6SCM