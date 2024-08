Jannik Sinner și Carlos Alcaraz au întâmpinat probleme în partidele câștigate în cadrul turului întâi al Openului American, ediția 2024.

La primul meci oficial de la auzirea veștilor despre scandalul de dopaj, numărul unu ATP a ezitat și a pierdut primul set cu 6-2, în fața americanului Mackenzie McDonald (140 ATP). A fost 2-6, 6-2, 6-1, 6-2 pentru Sinner, într-un meci încheiat în mai puțin de două ore și jumătate.

From a set and a break down...

Jannik Sinner overcomes an early scare and defeats McDonald in four! pic.twitter.com/7yIQ3oAzsD