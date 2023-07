Campion en-titre al Openului American, Carlos Alcaraz (20 de ani, 1 ATP) a semnat un contract prin care se angajează să devină ambasadorul brandului Louis Vuitton.

„Adevărul e că mă simt foarte mândru. Am putea spune că e un vis îndeplinit pentru mine să fiu parte a familiei Louis Vuitton,” a declarat cel mai tânăr număr 1 ATP din istorie.

Eliminat în semifinalele turneului de la Roland Garros de către Novak Djokovic, Carlos Alcaraz a prins curaj inclusiv pe iarbă și vrea revanșa în fața sârbului.

Campion la Queen's, Carlos Alcaraz îl poate întâlni pe Novak Djokovic doar în finala turneului de la Wimbledon, programat să aibă loc în perioada 3-16 iulie.

.@carlosalcaraz for Louis Vuitton. “It’s a dream for me to now be a part of the Louis Vuitton family.” World-renowned tennis champion and the youngest player to be ranked number 1 in history will be joining the Maison as a new House Ambassador. #CarlosAlcaraz #LouisVuitton pic.twitter.com/EUcVb4S8Mc