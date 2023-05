Pentru Sabalenka totul a mers fără cusur la turneul de la Caja Magica. A și câștigat un cec important în urma victoriei de pe suprafața roșiatică din capitala Spaniei.

Belarusa, numărul 2 mondial, a câştigat turneul WTA 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 7.705.780 de euro, luându-şi revanşa în faţa liderului mondial, poloneza Iga Swiatek, cu 6-3, 3-6, 6-3, sâmbătă în capitala Spaniei.

În urmă cu două săptămâni, Swiatek câştigase finala turneului de la Stuttgart (6-3, 6-4). Dubla campioană de la Roland Garros (2020, 2022) a înregistrat astfel prima sa înfrângere în 2023, după nouă victorii consecutive.

La rândul ei, Sabalenka (25 ani) şi-a adjudecat al treilea trofeu din acest sezon, după Openul Australiei, primul de Mare Şlem din cariera sa, şi Adelaide. Cu acest al 29-lea meci câştigat în 2023, jucătoarea belarusă şi-a confirmat statutul de jucătoare care a acumulat cele mai multe victorii de la debutul sezonului.

Swiatek s-a ales cu 580.000 de euro și 650 de puncte WTA, în timp ce Sabalenka a încasat un cec 1.105.265 euro și 1.000 de puncte WTA.

The World No.2 takes revenge from Stuttgart final beating World No.1 Iga Swiatek 6-3 3-6 6-3 to claim a 2ne crown in Madrid and a 3rd title of the season! pic.twitter.com/Ym7Dofamc5

Este a doua finală disputată de cele două jucătoare în acest an, după cea de la Stuttgart, câştigată de Swiatek. Pentru Aryna Sabalenka este a treia victorie obţinută în cele opt partide disputate împotriva polonezei care conduce clasamentul WTA.

Aryna Sabalenka addresses the cake situation in her speech.

"I think it's all because of yesterday's cake, it was too good." ???? pic.twitter.com/BqnTWOY72r