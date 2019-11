Pliskova a SPULBERAT-O pe Halep! De cand nu a mai pierdut Simona un set la ZERO

Pliskova castiga setul in doar 20 de minute

In meciul decisiv pentru calificarea in semifinalele Turneului Campioanelor, Karolina Pliskova i-a administrat un "bagel" Simonei Halep, in doar 20 de minute.

Ultima oara cand Halep a pierdut un set la 0 a fost in 2018, la Wuhan, impotriva Dominikai Cibulkova.

Simona coduce cu 7-3 la meciuri directe. In acest an, cele doua sportive s-au intalnit de doua ori si si-au impartit victoriile: Pliskova a castigat in semifinale la Miami, in doua seturi, in timp ce Halep si-a luat revansa in FedCup si a castigat in trei seturi.