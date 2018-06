Buzarnescu isi continua seria de VIS: calificare in SFERTURI la Nottingham! Cu cine joaca pentru semifinale

Mihaela Buzarnescu e aproape de o noua performanta importanta.

BREAKING NEWS | Spania si-a dat afara antrenorul cu o zi inainte de Mondial! BATAIE CAPITALA: MOROSANU VS. KEMAYO & REVENIREA LUI BENNY ADEGBUYI, PRO TV, JOI, 5 IULIE, ORA 23:30

Mihaela Buzarnescu s-a calificat, miercuri, in sferturile de finala ale turneului WTA de la Nottingham (Anglia), dotat cu premii totale de 226.750 dolari, dupa ce a invins-o pe americanca Irina Falconi cu 6-3, 5-7, 6-3.

Buzarnescu (30 ani, 30 WTA), a cincea favorita a turneului, a incheiat conturile cu Falconi (28 ani, 152 WTA) dupa doua ore si 6 minute.

In primul set, Buzarnescu a condus cu 2-0, 4-1, i-a permis adversarei sa se apropie la 4-3, dar a incheiat cu 6-3, in 31 de minute. Falconi a jucat mai bine in actul secund, a condus cu 2-0, 3-1 si 4-2, a fost egalata (4-4, 5-5), dar a reusit sa incheie setul cu 7-5, dupa un break reusit la 5-5. In decisiv, Buzarnescu s-a desprins repede la 5-0, a ratat doua mingi de meci la 5-1, iar americanca s-a apropiat la 5-3. Romanca a transat disputa in cele din urma la a patra sa minge de meci (6-3).

Buzarnescu a avut 3 asi si 3 duble greseli, iar Falconi a reusit 2 asi si a comis 4 duble greseli.

Romanca si-a asigurat un cec de 6.175 dolari si 60 de puncte WTA, iar in turul al treilea o va infrunta pe invingatoarea dintre japoneza Naomi Osaka, a treia favorita, si cehoaica Denisa Allertova.

Mihaela Buzarnescu e programata sa joace miercuri si la dublu, in primul tur, alaturi de britanica Heather Watson, contra principalelor favorite, Liudmila Kicenok (Ucraina)/Ala Kudriavteva (Rusia).