Emma Răducanu nu se lasă orbită de faimă. Discurs sincer despre "capcanele" din tenis 

Succesul fantastic obținut de Emma Răducanu la US Open poartă cu sine povara presiunii de a confirma performanțele istorice bifate la New York.

În premieră campioana unui turneu de mare șlem din ipostaza de jucătoare venită din calificări, Răducanu a sosit la Indian Wells, California pentru a juca primul turneu de la finala cu Leylah Fernandez și anunță că nu va schimba nimic în termeni de mentalitate.

Emma Răducanu: „Chiar dacă sunt tânără, știu că am deja multă experiență acumulată.”



„Nu o gândire diferită m-a adus aici. Dacă aș adăuga gânduri noi în capul meu, asta ar crea o problemă. Voi continua să îmi văd de treabă și voi rămâne la fel,” declară Emma Răducanu înaintea începerii turneului WTA 1000 de la Indian Wells, care lămurește și problema alegerii următorului antrenor.

„Chiar dacă sunt tânără, știu că am multă experiență acumulată. La urma urmei, ești singură pe teren și trebuie să fii propriul antrenor,” a adăugat sportiva britanică, în contextul în care a renunțat la serviciile fostului antrenor, Andrew Richardson, fără a-și angaja un alt antrenor pe o perioadă îndelungată.

Cât despre întoarcerea în Bromley, orașul său din Marea Britanie, după câștigarea US Open, Emma Răducanu a spus „Când am fost acasă, nu am prea ieșit în oras. Nu m-am dus la restaurante.

Am stat doar acasă, alături de familie. S-a simțit bine să primesc susținerea tuturor și mesajele frumoase, dar nu m-am lăsat prinsă în capcană. M-am concentrat pe tenis și pe antrenamentele mele”, mai spune Emma Răducanu.

Cel mai frumos moment din viața Emmei Răducanu



„Cea mai frumoasă clipă rămâne atunci când ne-am dus la hotel, după încheierea finalei de la US Open și eram doar eu, împreună cu echipa mea. Am luat o cină bună, am vorbit și am reflectat asupra celor întâmplate în precedentele trei săptămâni.

Pentru mine, asta o să rămână momentul important, chiar dacă toate invitațiile pe care le-am primit după la diverse evenimente au fost destul de tari. Cina de după finală rămâne memorabilă,” a completat Emma Răducanu, într-un interviu acordat The Guardian.