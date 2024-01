Colegă de generație cu Sorana Cîrstea și Irina Begu, Caroline Wozniacki (33 de ani) fostul număr 1 mondial, care a câştigat Australian Open în 2018 şi a revenit vara trecută dintr-o retragere sportivă de trei ani şi jumătate, s-a calificat, duminică, în turul doi la Melbourne.

Wozniacki a beneficiat de retragerea polonezei Magda Linette în primul tur. Daneza conducea cu 6-2, 2-0 după 55 de minute de joc, când Linette, care suferea vizibil de dureri de spate, s-a retras.

Mamă a doi copii mici, daneza în vârstă de 33 de ani a revenit în competiţii vara trecută şi a ajuns imediat în optimi la US Open.

Ea nu a mai jucat de atunci până în ianuarie.

În turul doi la Australian Open, Wozniacki va evolua cu rusoaica Maria Timofeeva, venită din calificări.

4 years after, Caroline Wozniacki gets back to success in Melbourne! ✨

Playing for the 1st time since 2020, the 2018 champion advances thanks to Magda Linette retires at 6-2 2-0 pic.twitter.com/9pID2Llh43