Are nouă vieți! Djokovic revine incredibil și „driblează” o eliminare-surpriză în optimile Roland Garros 2024

Novak Djokovic s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de la Roland Garros 2024, dar nu fără a suferi timp de peste patru ore și jumătate pe terenul Arenei Philippe-Chatrier.

Francisco Cerundolo - număr 27 ATP - l-a testat serios pe liderul ATP, care a revenit însă de la 1-2 la seturi și 2-4 la game-uri în favoarea argentinianului, în setul 4.

The marathon man does it again ????#RolandGarros pic.twitter.com/XPrtehuI3C