Novak Djokovic, liderul ATP şi principalul favorit, s-a calificat sâmbătă seara în optimile de finală ale turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Şlem al anului, după ce l-a învins greu, în cinci seturi, 7-5, 6-7 (6/8), 2-6, 6-3, 6-0, pe italianul Lorenzo Musetti (30 ATP, favorit nr. 30).

Djokovic s-a impus la capătul unui meci maraton, de patru ore şi jumătate, în care a reuşit 5 aşi şi a făcut două duble greşeli, italianul având un singur as şi comiţând tot două duble greşeli.

În runda următoare, sârbul îl va avea ca adversar pe argentinianul Francisco Cerundolo (27 ATP, favorit nr. 23).

