Arabii, implicați din ce în ce mai mult în sport, la nivel internațional. Anunțul WTA despre organizarea Turneului Campioanelor

"Alegerea Riadului pentru a găzdui Turneul Campioanelor se bazează pe o prezenţă de peste douăzeci de ani a WTA în Orientul Mijlociu", se arată în comunicatul transmis. Deja luată în considerare anul trecut, organizarea Turneului Campioanelor în Arabia Saudită a stârnit numeroase critici, legate mai ales de drepturile femeilor din regat.

Ediţia din acest an Turneului Campioanelor se va desfăşura între 2 şi 9 noiembrie. WTA a indicat că acordul său cu Federaţia Saudită de Tenis prevede în acest an premii record de 15,25 milioane de dolari, sumele urmând să crească în 2025 şi 2026.

"A avea un turneu feminin de aceasta amploare şi cu acest profil este un moment decisiv pentru tenisul din Arabia Saudită. Turneul Campioanelor are puterea de a fi o sursă de inspiraţie mult dincolo de sport, în special pentru fetele şi femeile noastre tinere", a declarat ministrul saudit al sportului, prinţul Abdulaziz bin Turki Al-Faisal Al-Saud, citat de Agerpres.

Riyadh, Saudi Arabia, will host the next three editions of the WTA Finals from 2024-2026.

The 2024 season-ending Finals will take place November 2-9, featuring the top 8 singles players and doubles teams in the Race to the #WTAFinals