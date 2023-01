Derapaj comportamental sever în circuitul ATP Challenger, în timpul turneului desfășurat în Oeiras, Portugalia. Departe de Australia și lumea bună a tenisului, un tenismen a fost aproape să își lovească frontal adversarul, după ce a aruncat cu racheta în direcția acestuia.

Reprezentanții gazdelor, Fabio Coelho și Jaime Faria au fost învinși în proba de dublu de echipa alcătuită din tunisianul Aziz Dougaz și Courtney John Lock, din Zimbabwe.

Partida s-a încheiat cu un super tiebreak, câștigat 10-4 de Dougaz și Lock, iar spiritele au ajuns atât de încinse în tabăra portugheză încât Jaime Faria (19 ani, 345 ATP) a aruncat cu racheta în direcția adversarilor.

Racheta a trecut razant pe lângă capul tunisianului Aziz Dougaz, moment care a stârnit o revoltă a celor doi câștigători. Incredibil, arbitrul de scaun nu a acordat nicio penalizare jucătorilor portughezi.

„Dacă ne atingea acea rachetă, ajungeam la spital,” a scris Courtney John Lock pe Twitter, uluit de lipsa unei reacții din partea vreunui oficial.

„Jucătorii au nevoie de căști de protecție acum!”, a fost unul dintre comentariile notabile primite de Courtney John Lock, căruia mai mulți fani ai tenisului i-au oferit încurajări și au semnalat mai departe comportamentul nesportiv al portughezilor.

How is this not a default??????‍♂️????‍♂️ What is the ruling on this? #ATPChallenger #Oeiras2 @josemorgado @BenRothenberg @TheTennisTalker pic.twitter.com/gGnkIUnaN5