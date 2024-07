Barbora Krejcikova, reacție neașteptată după ce a câștigat Wimbledon 2024. Ce a avut de zis

Jucătoarea cehă de tenis Barbora Krejcikova, nr.32 mondial, a câştigat, sâmbătă, la Wimbledon al doilea titlu de Mare Şlem din carieră, după ce a învins-o în finală pe italianca Jasmine Paolini, a şaptea jucătoare a lumii, cu 6-2, 2-6, 6-4.

Krejcikova (28 ani), care a câştigat turneul de la Roland Garros în 2021, va urca pe locul 10 în ierarhia WTA începând de luni.

"Cred că nimeni nu crede cu adevărat. Nimeni nu crede că am ajuns în finală. Și nimeni nu va crede că am câștigat Wimbledon", a spus jucătoarea din Cehia, potrivit Eurosport.

"Nu am cuvinte acum. Este incredibil ce tocmai s-a întâmplat. Este cu siguranță cea mai frumoasă zi din cariera mea în tenis și cea mai frumoasă zi din viața mea. Este foarte greu să explic ce simt acum. Aș vrea să o felicit pe Jasmine și echipa ei.

A avut două săptămâni minunate. A fost o finală grozavă. Ne-am luptat pentru fiecare minge. La final, eu am fost cea norocoasă. Pe de altă parte, ea a jucat finala Roland Garros în urmă cu doar câteva săptămâni. Este uimitor ce a reușit să realizeze într-o perioadă atât de scurtă. Felicitări mari", a mai zis cehoaica.

"Aici cred că am jucat cel mai bun tenis din cariera mea. Astăzi a fost foarte dificil şi chiar a trebuit să sap adânc, inclusiv mental. Sunt extrem de mândră că am reuşit să fac asta, să ţin totul împreună şi să câştig. Este incredibil că sunt de două ori campioană de turneu major. Pe de altă parte, am rămas aceeaşi persoană. Încă iubesc tenisul foarte mult. Încă vreau să continui să joc bine şi să lupt pentru alte trofee", a încheiat Krejcikova.

Barbora Krejcikova devine astfel prima jucătoare cehă care câştigă două titluri de Mare Şlem la simplu în două turnee majore diferite.

Pentru Paolini, prima italiancă care a disputat o finală la Wimbledon, aceasta a fost a doua finală majoră pierdută consecutiv după cea de la Roland Garros, unde a fost dominată categoric de Iga Swiatek. Jucătoarea italiană va urca pe locul 5 în clasamentul mondial începând de luni.