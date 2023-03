Antrenorul ucrainencei Tsurenko o acuză pe Sabalenka: „E vina ta, tu susții războiul!”

Antrenorul Lesiei Tsurenko, Nikita Vlasov o învinuiește pe Aryna Sabalenka pentru atitudinea afișată în contextul invaziei rusești din Ucraina, efectuate în colaborare cu regimul bielorus.

Vlasov a explicat cum decizia retragerii din turneul WTA 1000 de la Indian Wells, luată de jucătoarea pe care o pregătește, a fost parțial cauzată de atitudinea Sabalenkăi, interpretată pro-război de Lesia Tsurenko și antrenorul său.

Antenorul Lesiei Tsurenko: „E vina ta, susții regimul sângeros al dictatorului tău. Ești complet de partea lui.”

„E vina ta, susții regimul sângeros al dictatorului tău. Ești complet de partea lui. Evenimentele teribile sunt și din vina ta, Aryna. Porți aceeași vină ca oricine altcineva care este de partea regimurilor din Belarus și Rusia,” i-a transmis Nikita Vlasov Arynei Sabalenka, număr 2 WTA.

Mai departe, antrenorul Lesiei Tsurenko a dezvăluit că jucătoarea plănuia să dispute meciul din turul 3, contra Sabalenkăi, dar a ajuns puternic afectată de discuția purtată în particular cu președintele WTA, Steve Simon, care i-a transmis că atitudinile jucătoarelor față de război rămân, în esență, doar opinii personale, iar acestea nu joacă niciun rol în economia circuitului de top al tenisului feminin.

„În turul al treilea, Lesia avea să o înfrunte pe Aryna Sabalenka. Trebuia să joace împotriva unei jucătoare de tenis care susține regimul Lukașenko și nu s-a pronunțat niciodată împotriva războiului într-un an. Ne pregăteam de meci, Lesia voia să câștige împotriva Sabalenkăi.

Când m-am întors seara la vestiar, înainte de joc, îi tremurau mâinile, în cap i se repetau cuvintele lui Simon, la care a adăugat: - Înțeleg că voi juca acum împotriva lui Sabalenka, o jucătoare care susține războiul, asasinarea ucrainenilor.

Ulterior le-am spus organizatorilor că n-o voi lăsa să iasă pe teren. În fiecare zi ne trezim și citim știri despre câți oameni au murit. Toți jucătorii din Belarus susțin teoretic războiul. Toți tac pentru că sunt mulțumiți de toate.

Ei joacă, câștigă bani și nu există penalități. Comportamentul lor este similar cu cel al sprijinirii războiului. Dacă li s-ar fi interzis să joace, ar fi vorbit. Niciun jucător rus sau bielorus nu s-a declarat împotriva războiului într-un an,” a punctat Vlasov, pentru Tribuna.

„Va oferi WTA vreun ajutor ucrainenilor? Nu, WTA nu își va schimba politica. Dacă un jucător susține războiul, desigur, nu este bine, dar este părerea lui personală și are dreptul să spună asta. Lui Simon îi pare rău de ucraineni, dar asta nu va schimba nimic. El a spus că este în favoarea permiterii rușilor și bielorușilor să participe la Jocurile Olimpice din 2024,” a completat antrenorul Lesiei Tsurenko.

Lesia Tsurenko, despre dialogul cu președintele WTA, Steve Simon

„După toate lucrurile pe care le-am auzit, am avut un atac de panică, mi-a fost greu să respir. În urmă cu câteva zile am discutat cu Steve Simon și am fost absolut șocată de ce am auzit din gura lui,” a dezvăluit Tsurenko.

„Ce s-a întâmplat în timpul acelei conversații? Am avut câteva întrebări pentru el. L-am întrebat despre calitatea mingilor folosite la Monterrey, unde multe jucătoare sau plâns de dureri la nivelul umerilor și al coatelor. De asemenea, eu nu am putut să-mi termin meciul din cauza lor.

Pe lângă asta, Steve Simon și-a exprimat încrederea că rușii și belarușii se vor întoarce la Jocurile Olimpice și se va întâmpla ce se întâmplă inclusiv în tenis, acum.

Mi-a spus că, de fapt, asta e fair-play și arată că principiile olimpice nu sunt încălcate. Va arăta că fiecare este egal și oricine are ocazia de a participa la Olimpiadă.

A adăugat că și el s-ar simți teribil, dacă s-ar afla în locul meu și, deși nu susține personal războiul, dacă jucătorii ruși ori belaruși îl susțin asta e doar părerea lor, iar opiniile altora nu ar trebui să mă supere pe mine,” a spus Lesia Tsurenko.

