Ana Bogdan (30 de ani, 71 WTA) a ieșit câștigătoarea turneului WTA 125k de la Parma. Sportiva din România a depășit-o în finala competiției pe Anna Karolina Schmiedlova, din Slovacia (29 de ani, 58 WTA), scor 7-5, 6-1, după 2 ore fără 7 minute.

Prin succesul obținut în Italia - al treilea al carierei, în întrecerile de acest calibru, după succesele de la Iași din 2022 și 2023 - Ana Bogdan și-a asigurat un premiu financiar în valoare de €26,770.

„Anul trecut, am pierdut aici în semifinale și am vrut să mă întorc, pentru că iubesc acest turneu. E o plăcere pentru mine să joc în acest loc special. Vă rog să continuați să organizați această competiție.

Vreau să transmit un mesaj și familiei, celor care mă așteaptă acasă... nu sunt aici cu mine, dar știu că au văzut această partidă,” a spus Ana Bogdan, vizibil emoționată, în discursul de campioană a turneului WTA 125k de la Parma.

Ana Bogdan a câștigat trei titluri de calibru WTA 125k în carieră, dintre care două, la Iași, în 2022 și în 2023. În total, sportiva din Sinaia are 17 trofee apropiate în circuitul ITF.

Ana Bogdan's championship speech as the winner of the Parma 125 Champion. pic.twitter.com/dIMOoXfGcI