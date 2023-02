Cea mai înaltă clasare a Andreei Prisăcariu în ierarhia WTA rămâne locul 304, atins în primăvara anului 2022. Andreea Prisăcariu (23 de ani) a ieșit din top 400 WTA, ocupând în prezent poziția 405 în clasamentul mondial. Sportiva de la CS Dinamo arată prin discursul său determinare și ambiție într-un sport dur, de anduranță, care-i solicită pe jucători și din punct de vedere fizic, și din punct de vedere mental.

Andreea Prisăcariu, despre dezamăgirea care a ambiționat-o și mai mult

Mulți exponenți ai sportului alb o iau pas cu pas și își stabilesc niște ținte intermediare în carieră. Unii trec câte un prag exact în momentul în care și-au propus, alți sportivi - din anumite motive - bat pasul pe loc sau coboară în clasament. Andreea Prisăcariu a vorbit cu sinceritate despre felul în care gestionează lupta continuă dintr-un sport în care se muncește până la epuizare.

Sportiva din Iași anunță că nu-și mai stabilește obiective, pentru că nu vrea ca toate calculele să-i fie răsturnate.

"Țin să precizez că nu stau să mă gândesc la clasament. Altfel, aș intra puțin în depresie. Eu știu că muncesc zilnic, știu că am un obiectiv pe care vreau să-l ating și, dacă faci lucrurile corect, în timp lucrurile o să se lege. Nu pot să stau să mă gândesc la toate colegele din generație, că multe au ajuns și eu am rămas mai... pe aici. Eu știu ce fac zi de zi, lucrez eu cu mine. O să se lege, o să vină, totul o să fie ok, asta-mi spun zilnic.

Acum un an și jumătate am spus că vreau să fiu Top 100, atunci jucam foarte bine, am avut un an incredibil. Am învățat că nu vreau să mai spun așa ceva niciodată, pentru că după a venit un an care m-a dat cu capul de perete", a declarat Andreea Prisăcariu, potrivit Digi Sport.