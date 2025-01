Zverev: „Djokovic e unul dintre prietenii mei apropiați.”

„Nu există un om în circuit pe care îl respect mai mult decât pe Novak. E unul dintre prietenii mei cei mai apropiați.



De fiecare dată când am probleme, îi pot scrie și îi pot cere ajutor. Am vorbit ore cu el, în Shanghai, când m-am confruntat cu probleme în plan psihologic, după eliminarea în sferturile US Open. Am doar respect pentru Djokovic,” a adăugat Alexander Zverev, în interviul oferit pe teren.

Alexander Zverev caută să devină campion de turneu de mare șlem, la a treia prezență într-o finală. Zverev a fost învins de Thiem în finala US Open 2020, respectiv de Alcaraz, în finala Roland Garros 2024.