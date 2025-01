Djokovic, fără vreun minut de antrenament efectuat în ultimele două zile

„Nu am lovit nicio minge de când am terminat meciul cu Alcaraz până cu o oră înaintea partidei de astăzi. Am făcut tot ce am putut pentru a gestiona ruptura musculară pe care o am.



Am luat medicamente, iar fizioterapia a funcționat până la un punct, dar spre finalul primului set am simțit tot mai multă durere. A devenit prea mult de manageriat pentru mine, în acest moment, dar am încercat,” a adăugat tenismenul din Serbia, referitor la starea sa fizică.

În urma a doar optzeci și unu de minute de joc, Alexander Zverev a obținut calificarea în ultimul act competițional al turneului major de la Melbourne. Prospețimea fizică ar putea reprezenta un avantaj al germanului, în finala în care va aștepta replica învingătorului semifinalei dintre Jannik Sinner și Ben Shelton.