Handbalul masculin românesc, la pământ de niște decenii deja, mai iese în evidență, din când în când, cu niște subiecte nedorite. Cum a fost cel care a ajuns în prim-plan, în weekend, cu Florin Acatrinei (35 de ani), fotografiat în timp ce intra la o casă de pariuri pentru a juca niște bilete!

Clubul la care Acatrinei evoluează de 6 ani, CSM Vaslui, a luat măsuri și l-a exclus pe jucător din lot până la finalizarea unei anchete disciplinare. Deranjat că toată povestea a ajuns în presa centrală, sportivul a rupt tăcerea și a vorbit cu ziariștii locali de la Vremea Nouă. Aici, Acatrinei a insistat că, de fapt, el e o victimă și că s-a dorit ca imaginea sa să fie „pătată“.

„Îmi este greu să vorbesc, este o situație neplăcută provocată de un om care mi-a vrut răul. De ceva vreme tot încearcă să îmi strice imaginea, lăsând mesaje anonime jignitoare la adresa mea și la adresa familiei mele pe toate site-urile care scriu despre handbal și despre echipă, dar am apelat la un avocat și voi merge pe calea legală. În legătură cu ce s-a speculat, la fel cum a spus și domnul director, am dus dovezile la club. Am demonstrat că au fost două bilete pariate pentru un prieten, în care nu se afla meciul CSM Vaslui – CSM Focșani. După ce am dus dovezile, mă așteptam ca lucrurile să revină la normal, atât timp cât sunt nevinovat și am demonstrat asta“, a declarat experimentatul handbalist.

A insistat că n-are nici cont online de pariuri

În continuarea dialogului cu cei de la Vremea Nouă, Florin Acatrinei a spus că acest scandal a fost adus în atenția presei centrale, întrucât se dorește îndepărtarea sa de la CSM Vaslui, după 6 ani.

„Faptul că, ani la rând, am fost golgheterul echipei, inclusiv anul acesta mă aflu pe locul 2 în echipă cu 90 de goluri în 18 meciuri, spune multe despre cum sunt eu ca jucător. Cred că am fost cel mai constant jucător pe care l-a avut Vasluiul vreodată și am jucat de nenumărate ori accidentat. De fiecare dată am făcut-o cu suflet și dăruire. Simt că s-a vrut să se găsească un țap ispășitor, să îmi fie puse mie în cârcă rezultatele proaste din acest retur. S-a spus că am cel puțin un cont online (n.r. - la pariuri), se poate verifica și asta că nu este adevărat. S-a spus că mi-a fost adus la cunoștință că nu mi se mai prelungește contractul. Țin să spun că, dacă am fi câștigat meciul cu Focșaniul, atunci erau șanse să ne îndeplinim obiectivul și contractul mi se prelungea automat. Deci, nici pe departe gândul meu nu a fost să pierd acel meci, din contra!“, a completat sportivul de 35 de ani.