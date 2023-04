CFR Cluj (34p) se află la două puncte de liderul Farul Constanța (36p) și la un punct deasupra celor de la FCSB (33p), care completează podiumul play-off-ului. Ardelenii nu au avut un start atât de strălucit, având în vedere că au remizat cu Rapid București în Gruia (2-2), dar și cu Universitatea Craiova pe „Ion Oblemenco” (1-1).

Cristi Balaj a intrat în direct și a spus ce nu merge la CFR Cluj

Cristi Balaj, președintele lui CFR Cluj, a evidențiat faptul că s-a simțit lipsa lui Nana Boateng, respectiv Camora. În remiza de pe „Ion Oblemenco” cu oltenii, niciunul dintre cei doi nu au făcut parte din lotul antrenorului din Gruia pentru partida din etapa cu numărul doi din play-off-ul Superligii.

„Ne încurcă mult accidentările: Boateng e o piesă importantă și așa cum am spus de fiecare dată, eu am petrecut mult timp pe terenul din Superligă și nu am văzut un mijlocaș cu calitățile sale. Lăsând la o parte că e un profesionist, e un jucător fantastic. Camora, atunci când a evoluat și era sănătos a făcut-o foarte bine. Sincope, doar atunci când nu era 100% din punct de vedere medical. Acum, e accidentat”, a spus Cristi Balaj la „SuperFanii”.

În următoarea partidă de campionat, CFR Cluj se va confrunta cu FCSB duminică, 9 aprilie, de la ora 21:00 (Meciul va fi LIVE TEXT pe www.sport.ro, dar și pe Facebook Sport.ro). Ultima confruntare dintre cele două echipe s-a întâmplat la începutul lui februarie, în etapa cu numărul 24, când „roș-albaștrii” s-au impus în Gruia, scor 1-0.

Cum arată play-off-ul din Superligă