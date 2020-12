(P) Ambasadorii Superbet ureaza La Multi ani Romaniei si Romanilor intr-un mod personal! Afla secretele lor tricolore!

Sarbatorim Ziua Nationala cu un material in care ambasadorii Superbet raspund la cateva intrebari de suflet, toate, cu vibratie tricolora!

1. Care a fost pentru tine cea mai mare peformanta a sportului romanesc, dinainte ca tu sa devii sportiv de performanta? Mai tii minte ce te motiva si impresiona in acest sens? Poate fi o performanta dintr-un alt sport. Deci nu din fotbal, respectiv box si kick boxing sau motorsport, disciplinele in care voi, ambasadorii Superbet ati ajuns legende pentru sportul romanesc.

Ilie Dumitrescu: Au fost multe performante majore ale sportului romanesc inainte ca eu sa imi fac o cariera. Cel mai mult m-au impresionat Nadia si Ilie Nastase. Ei mi-au marcat copilaria. Din fotbal, in ultimii mei ani de juniorat, Steaua si triumful ei din Cupa Campionilor in 1986. Atunci, Steaua a avut cea mai buna echipa din istoria clubului, pe fiecare post jucatorul care era, putea face diferenta.

Bogdan Stelea: Ce ma motiva pe mine nu a fost o performanta din fotbal. De fapt, erau doua performante majore, din sporturi diferite. Tin minte ca ma motiva foarte mult felul in care noi dominam gimnastica feminina, cu Nadia si Teodora Ungureanu si fetele de dupa ele, Emilia Eberle, dintre cele mai importante. Acel nivel si acea pozitie in care se gasea Romania intr-un sport in care marile puteri se ambitionau si se ambitioneaza si azi ma motiva. O a doua mare performanta a sportului nostru a fost cea reusita de de Ilie Nastase, care a ajuns numarul 1 ATP. Am fost mandru si am visat ca orice sport as face, sa ajung si eu sa lupt pentru locul 1. Din fotbal, in mod deosebit m-a motivat calificarea Romaniei Europeanul din 1984, cand la turneul final mergeau doar 8 echipe.

Florin Raducioiu: Pentru mine cea mai buna performanta ramane castigarea Cupei Campionilor de catre Steaua Bucuresti in 1986! Am ramas impresionat de daruirea" si sacrificiul in acel meci al jucatorilor nostri, fiind pentru mine o mare motivatie (un vis as spune!) pentru ca si eu sa ridic acea cupa intr-o zi, vis devenit realitate in 1994 cu AC Milan!

Gica Craioveanu: Cand eram copil, cel mai mult ma impresiona Nadia Comaneci. Mi se parea fantastic ce facea ea, dar si ambitia si daruirea datorita carora a ajuns la perfectiune.

Mihai Leu: Toata lumea era motivata de performantele pe care Ivan Patzaichin si Nadia Comaneci le-au reusit in anii 70, insa in acel moment erau foarte multe modele in fiecare disciplina. Practic, la orice sport decideai sa ajungi, gaseai sportivi de top, cu medalii olimpice de aur.

Catalin Morosanu: Copil fiind tin minte performantele pe care Romania le avea la gimnastica sau cum ieseam cu totii pe strazi la meciurile nationalei de fotbal. Era impresionant. Visam cu ochii deschisi la momentul in care as putea reprezenta Romania.

2. Care este pentru tine cea mai frumoasa amintire in tricoul unei echipe romanesti, cel mai important succes pentru fotbalul romanesc, la nivel de echipa de club, obtinut cu tine in teren?

Ilie Dumitrescu: Greu sa aleg unul pentru ca revad acum toate campionatele castigate, toate cupele castigate. La fel de special a fost si titlul de Golgheter pe care l-am obtinut in Divizia A in sezonul 1992-1993. Ca meci international la nivelul echipelor de club, semifinala din Cupa Campionilor din 1989.

Bogdan Stelea: Semifinala cu Anderlecht jucata cu Dinamo in 1990. Ne-au batut de doua ori cu 1-0, dar aici am avut atatea ocaziii… si n-am putut sa le dam gol. Am aparat in momente cheie si am sperat pana la final ca intoarcem soarta calificarii.

Florin Raducioiu: Amintirea cea mai frumoasa e in tricoul lui Dinamo si a fost dubla impotriva lui lui Partizan Belgrad, o echipa puternica in acea epoca (1989). Am fost fabulos in acel meci. Din pacate, nu am obtinut in acel sezon mare performanta cu Dinamo echipa mea de suflet, am ajuns doar in semifinalele Cupei Cupelor in ediia 1989-1990!

Gica Craioveanu: Cea mai mare performanta, fara discutie, este eventul din 1991, cand am castigat cu Universitatea Craiova atat titlul, cat si Cupa Romaniei. De atunci nu s-a mai intamplat asa ceva in Banie, dar sper si cred ca nu mai dureaza mult seceta.

3. Care este pentru tine cea mai frumoasa amintire in tricoul echipei nationale, cea mai frumoasa victorie pentru Romania la care ai fost titular?

Ilie Dumitrescu: Inainte de meciul cu Argentina am mai avut doua superjocuri in care m-am remarcat atunci cand era nevoie. Romania-Belgia pe Gencea, partoda in care am marcat golul decisiv si mai apoi, meciul de la Cardiff! Amandoua in aceeasi campanie de calificare. In ambele meciuri am fost desemnat Man of the Match.

Bogdan Stelea: Meciul cu Portugalia cand i-am batut cu 1-0. I-am batut in 1998 si am aparat un 11 metri. Am jucat cam 35 de minute cu om in minus. Ei aveau acea generatie asteptata sa ia titlul mondial. Cea cu Vitor Baia, Fernando Coutp, Sa Pinto, Rui Costa, Jorge Costa si bineinteles, Luis Figo. Cred ca in afara lui Baia, toti ceilalti mentionati de mine au prins suturi pe poarta mea in acel meci. Dar am scos tot.

Florin Raducioiu: Am foarte multe amintiri in tricoul Romaniei, dar pentru mine meciul cu Tara Galilor este unul de referinta, de neuitat. Fara acea victorie nu ar fi existat Generatia de Aur si World Cup ’94, turneul pe care romanii nu-l vor uita niciodata!

Gica Craioveanu: Au fost senzationale pentru mine calificarile la mondialele din 1994 si 1998, dar si cea de la Euro 1996. Totusi, locul 1 in inima mea ramane debutul la nationala, produs in Insulele Feroe, cand am castigat cu 4-0, toate golurile marcate de SuperColegul Florin Raducioiu, cu care m-am regasit, iata, in nationala Superbet.

Pentru Mihai Leu si Catalin Morosanu, intrebarile 2 si 3 se comprima in intrebarea: care a fost pentru tine cel mai important meci, sau spune-ne ce superlupta ai dat simtind ca lupti pentru Romania?)

Mihai Leu: Am luptat de doua ori pentru titlul mondial la profesionisti, dar cred ca primul meci ramane cel mai emotionant. Era acea presiune ca as putea deveni primul roman campion mondial in boxul profesionist si toata lumea era cu ochii pe mine. Acea victorie ramame pentru totdeauna in inima mea. Am luptat intr-o mana practic din repriza a treia pentru ca mi s-a rupt tendonul care tine muschiul de la mana stanga!

Catalin Morosanu: Cu siguranta meciul de la Tokyo cu polonezul Paul Slowinski din K1 Final 16, atunci cand eram vazut ca un underdog si totusi l-am invins si m-am calificat in finala de un milion de dolari. Tin minte ca l-am trimis si de doua ori la podea, desi inainte de meci toti faceau pariuri in cat timp voi lua KO. Un moment emotionant a fost si la finalul meciului, cand fiul legendarului Andy Hug a venit in ring si mi-a daruit sortul pe care tatal sau l-a purtat. Am fost declarat luptatorul serii, desi pe fight card erau nume legendare. O amintre superba.

4. Dintre sportivii straini prieteni cu tine, cine ti-a vorbit cel mai frumos despre Romania si sportivii ei?

Ilie Dumitrescu: In mod deosebit, patru baieti ne-au laudat performantele reusite de sportivii nostri: Klinsmann, Sheringham si Sol Campbell in perioada mea la Tottenham si apoi, Davor Suker la Sevilla.

Bogdan Stelea: Hmmm… nu-mi vine un nume in minte acum. Dar foarte multi vorbeau de bine despre noi, generatia din anii ’90 si am vazut ca urmareau evenimentele majore din sport si cand reuseam sa luam medalii ma felicitau. Era un sentiment frumos.

Florin Raducioiu: Daniele Massaro un drag prieten de al meu, mare pasionat de auto mi-a vorbit de Transfagarasan, un traseu pe care si-ar dori sa-l parcurga in viitorul apropiat. Bineinteles ca el nu imi este singurul prieten care mi-a vorbit frumos despre Romania si sportivii ei. Paolo Maldini, Mauricio Pochettino sau Roberto Baggio care a si vizitat Romania de mai multe ori au mentionat performantele sportive ale Romaniei , de la Generatia de Aur, gimnastica romaneasca, atatea decenii supercompetitiva, incepand cu Nadia Comaneci, dar si tenisul. Acum, cel mai des imi vorbesc despre Simona Halep.

Gica Craioveanu: Foarte multe persoane, nu doar sportivi, mi-au vorbit frumos de Romania, de Bucuresti, dar mai ales de ospitalitatea poporului nostru. Asta ma face sa ma simt mandru si sa vorbesc mereu la superlativ despre tata noastra si la radiolul cu care colaborez aici, in Spania.

Mihai Leu: Sa stii ca in sport, lumea apreciaza Romania, mai ales ca de-a lungul anilor am avut performante in multe domenii, nu doar in box. De la gimnastica, la fotbal sau handbal, iar asta ne-a oferit de fiecare data o mandrie atunci cand am reprezentat tara.

Catalin Morosanu: In kickboxing, Romania este vazuta ca un adevarat fenomen, iar majoritatea sportivilor imi vorbesc frumos de fiecare data si ma intreaba cand e urmatorul eveniment pentru ca isi doresc sa lupte. Remy Bonjasky intotdeauna a avut numai cuvinte de lauda la adresa Romaniei si cred ca e si un fel de ambasador al nostru, al romanilor, in Olanda.

5. In ultimul deceniu, care este sportivul roman care te-a impresionat cel mai mult: Simona Halep, Cristina Neagu, Marian Dragulescu, Catalina Ponor, Anamaria Branza (Popescu) sau altcineva?

Ilie Dumitrescu: Ar fi nedrept sa nu-i pun pe toti din lista aceasta fiindca toti au facut performanta la cel mai inalt nivel. Dar cu o steluta pentru Simona Halep. Ea a reusit sa ne aduca in prim planul iubitorilor sportului din toata lumea.

Bogdan Stelea: Marian Dragulescu care la 40 de ani inca mai concureaza la cel mai inalt nivel. E incredibil la varsta lui. Ca barbat sa te mentii la acest nivel la varsta asta e de domeniul fantasticului. E de 8 ori campion mondial si are si medalii olimpice. Nu-i stiu palmaresul exact dar sa vedeti ca are fota de a produce o surpriza frumoasa la Olimpiada de la Tokyo.

Florin Raducioiu: Simona Halep se distinge si este in prim plan prin tot ce a reusit intr-o cariera fabuloasa.

Gica Craioveanu: Simona Halep, evident. A castigat foarte multe turnee, a ajuns numarul 1 WTA si este o mandrie sa fim contemporani cu ea si sa face parte din aceeasi mare familie a sportului romanesc. Si Cristina Neagu e geniala si a ajuns numarul 1 in domeniul ei, dar Simona Halep e favorita mea.

Mihai Leu: Toti au povesti incredibile si totodata performante incredibile. Simona este prima romanca numarul 1 in WTA, Cristina este declarata aproape an de an cea mai valoroasa handbalista a lumii, Marian continua sa impresioneze la o varsta cand in gimnastica nimeni nu se mai gandeste la asta, Catalina a facut la fel, iar Anamaria este numarul 1 mondial. Nu ai cum sa nu ramai impresionat de toti. Sunt niste exemple pentru toata lumea si ar trebui valorificati la maximum pentru a descoperi noi sportivi.

Catalin Morosanu: Ar trebui sa le ridicam statuie tuturor celor mentionati. Din pacate, traim prin exceptii, iar ei au reusit sa doboare orice bariera si sa devina numarul 1 in lume. Au reusit performante imense, iar prin ei, ar trebui sa putem sa atragem copiii catre sport.

6. Ce performanta majora a sportului romanesc prevezi pentru 2021: medalie la Europeanul de tineret, la Olimpiada, Calificare la Mondialul din Qatar, calificare in grupele Ligii Campionilor (fotbal), Liga Campionilor la handbal feminin pentru CSM Bucuresti, cea mai prolifica participare la Olimpiada de vara din acest mileniu pentru delegatia Romaniei, un turneu de mare slem castigat in premiera de Simona Halep (Australian Open sau US Open)?

Ilie Dumitrescu: Sper sa avem o participare buna la Olimpiada si la Turneul U21 de tineret. Eu cred ca vom iesi din grupe. Vreau sa ma pronunt in legatura cu fotbalul. Despre celelalte sporturi, prefer sa raman un suporter care traieste intens orice eveniment sportiv important in care sunt implicati romani, indiferent de disciplina sportiva, indiferent daca e sport de echipa sau e sport individual.

Bogdan Stelea: Vreau sa fiu sincer si va spun ca trebuie sa se intample minunea minunilor sa ne calificam la Mondiale si in grupele Ligii Campionilor. Mai e mult pana atunci. E nevoie de mai multe reforme pentru a putea aspira la asa ceva. Nu simt nimic in mod deosebit nici privitor la alte performante sportive majore. Va fi un an dificil. Chiar si Simonei ii va fi tot mai greu sa castige un Grand Slam. Intalneste pe parcurs tot mai multe fete tinere, cainoase, care o storc. Totusi… poate vom vedea cum CSM Bucuresti castiga Liga Campionilor din nou. Fetele au un sezon bun, peste asteptarile mele.

Florin Raducioiu: Dintre toate acestea si dintre posibile altele… cred ca Simona Halep ar putea sa-si treaca in palmares un turneu de Mare Slem pe care nu l-a mai castigat pana acum. Poate chiar va incepe anul 2021 cu triumf la Australian Open.

Gica Craioveanu: Grande, eu le-as prefera pe toate, tot ce ai enumerat tu in intrebare, dar cred ca tot fotbalul ne poate salva. Vad medalie a tineretului la Olimpiada si/sau la Euro, cred ca ne vom califica la CM din Qatar si ca CSM poate sa castige din nou Liga Campionilor la handbal feminin.

Mihai Leu: Sincer, cea mai aproape de realitate ar fi victoria Simonei la un turneu de Mare Slem. Din pacate, la Jocurile Olimpice va fi greu, vom avea o delegatie mai mica, dar cred ca vom obtine 5-6 medalii.

Catalin Morosanu: Nu mai am asteptari pentru ca lipsa de investitie in sectorul juvenil din ultimii 30 de ani isi spune cuvantul. Este tot mai greu sa facem performanta si, fara o strategie clara, nu stiu cum vom reusi sa ne luptam cu granzii lumii. Totusi, la handbal si la tenis stam inca bine si cred ca putem reusit performante bune prin Simona si CSM Bucuresti.

