"La anul, va fi una dintre cele mai importante echipe din campionat!" Pe cine mizeaza Cristi Munteanu in urmatorul sezon al Ligii 1 

Ultimul meci din acest sezon al Ligii 1 le pune fata in fata pe Sepsi Sf. Gheorghe si FC Botosani.

Inaintea partidei, Cristi Munteanu si Marcel Puscas au analizat cele doua echipe, in direct la SuperLive cu Mihai Mironica. Cristi Munteanu a declarat ca, din punctul sau de vedere, Sepsi va fi in urmatorul sezon una dintre cele mai importante echipe din campionat.

"La anul, Sepsi va fi echipa care va conta foarte mult in Liga 1. O echipa care si-a facut un stadion, care e stabila financiar, ceea ce conteaza foarte mult in zilele noastre. E posibil ca meciul cu FC Botosani, care nu are miza, sa fie spectaculos, pentru ca jucatorii intra pe teren fara o presiune a punctelor si ar trebui sa vedem un meci frumos.

Imi place foarte tare antrenorul de la Botosani, ii place sa produca fotbal, sa produca actiuni, nu ii place sa se apere si sa fie extrem de organizat in defensiva", a spus Cristi Munteanu.

La randul sau, Marcel Puscas a vorbit despre faptul ca meciul dintre Sepsi si FC Botosani are miza banilor pe care echipa mai bine clasata i-ar putea primi in plus de la detinatorii de drepturi TV in urmatoarea stagiune.

"Cred in seriozitatea clubului Sepsi, e bine asezat, care a avut rabdare sa creasca sezon de sezon, s-au intins cat le-a fost plapuma, iar Leo Grozavu stie bine echipa celor de la botosani. Miza exista pentru ca si 100.000 - 200.000 de euro conteaza, bani care ar putea veni din drepturi TV in functie de clasarea in playoff", a declarat Marcel Puscas.

Partida dintre Sepsi si FC Botosani este programata joi, de la ora 17:30, si va fi transmisa live pe www.sport.ro.