Fundașul român a reușit să marcheze patru goluri în acest sezon pentru Genoa, care îl va transfera definitiv în această vară de la Juventus, în schimbul a 6 milioane de euro. Evoluțiile extrem de bune i-au asigurat lui Radu Drăgușin postul de titular în cadrul grupării italiene care este favorită la promovarea directă în Serie A.

Drăgușin a fost titular și în primele meciuri ale naționalei din preliminariile EURO 2024, astfel că pare să aibă postul asigurat și în 'primul 11' al lui Edward Iordănescu. Fundașul însă este dispus să ajute și naționala de tineret a României la Campionatul European U21 din această vară, după cum a dezvăluit chiar agentul său, Florin Manea.

Radu Drăgușin, următorul căpitan al naționalei României?!

Impresarul fundașului a vorbit despre seriozitatea de care a dat dovadă în această perioadă și este de părere că jucătorul pe care îl impresariază va fi următorul căpitan al naționalei României de fotbal.

„Chiar am vorbit cu Gilardino și cu cei de acolo și nu sunt mulțumiți, sunt foarte mulțumiți de el, s-a impus, a început să și marcheze, un fundaș să dai patru goluri și în Italia. Are niște cifre senzaționale, telefonul sună întruna, cum am mai spun și nu spun doar așa.

Este pe un drum bun, dar el, de exemplu azi l-am sunat, aveau două zile libere, unde credeți că era el? La sală. Merită tot ce i se întâmplă, muncește la fel de mult, a rămas la fel de modest, mă bucur că s-a impus și cred că nu se va mai pune problema să nu fie la naționala mare, eu zic că va fi următorul căpitan pe mulți ani ai naționalei României, mai ales la modul în care se pregătește și cât de serios este, nu am ce să îi reproșez, sunt foarte bucuros pentru el, sunt mândru că îl reprezint.

Vorbeam cu el că depășește valoarea lui valoarea mea ca impresar, i-am zis că trebuie să îl ajung din urmă, făceam o glumă. Eu, normal, planul nostru ar fi să continuăm la Genoa, dar în condițiile în care va apărea o ofertă, cum am arătat, unele dintre cluburile interesate sunt niște cluburi mari, pe care e greu să le refuzi. Nu ne gândim la asta, el se gândește la echipa națională, chiar am vorbit și cu Emil Săndoi, ar fi o posibilitate ca după echipa mare să coboare și să ajute și naționala U21, Radu este dispus să o facă și pentru echipa mare și pentru U21 la Euro.

I-am zis, dacă se va simți bine fizic după cele două meciuri ale naționalei nu văd de ce nu ar coborî și la U21”, a declarat Florin Manea.

Ofertă de 25 de milioane de euro pentru Radu Drăgușin! Cât cere Genoa

Totodată, agentul a dezvăluit că Genoa a primit o ofertă consistentă, de 25 de milioane de euro, pentru jucătorul său, însă a refuzat-o. Manea a lăsat de înțeles că prețul ar putea crește considerabil, ceea ce l-ar putea transforma pe Radu Drăgușin în cel mai scump fotbalist român transferat.

„Mie mi s-a comunicat suma de 40 de milioane de euro. Eu zic că se poate realiza, sunt discuții, nu pot să dau nume, dar a fost o echipă care a oferit 25 de milioane de euro și au refuzat, dar există posibilitatea ca această sumă să fie plătită în vară. Dacă nu, după un an va fi mai mare, probabil în Serie A vor cere mai mult și indiferent, eu zic că face banii.

E greu, uitați-vă la vârsta lui, 2002, câți joacă și câți joacă la nivelul și intensitatea pe care le are el. Fundașii centrali costă și au ajuns să coste foarte mult, dacă Maguire a costat 80 de milioane...

Sincer, da, Juventus îl regretă, am vorbit cu cineva de acolo, chiar mi-au transmis că s-au grăbit, că au fost și niște probleme atunci cu plus valențele, era puțin haos. Sunt oameni care îl regretă și au de ce. Nu există nicio clauză, Genoa va trebui să achite obligatoriu suma de transfer, nu cred că e o problemă să nu achite, mi-au spus că e incredibil cum a crescut anul ăsta, există un regret, mai ales că a fost crescut de ei.

El ține legătura în continuare cu foștii jucători cu care a fost colegi, Chiellini, sunt oameni de la care așteaptă mereu câte un sfat. Asta este, e un capitol închis, poate în viitor, cine știe, va fi, dar e 100% la Genoa, mi-a zis că nu prea ar vrea să se transfere în Italia, dacă ar fi să se transfere ar vrea în Anglia, e un campionat care îi place, i se potrivește, dar nu poți spune niciodată niciodată, important este că joacă și e apreciat și marchează”, a adăugat impresarul.