Portarul român a plecat de la Sparta Praga la patru ani și jumătate distanță de la transferul în Cehia. Niță a jucat împrumutat și la Pardubice, iar acum se pregătește să schimbe țara, fiind dorit de Marius Șumudică la Gaziantep. Florin Niță a plecat spre Turcia la o zi după ce antrenorul român a fost prezentat.

Florin Niță semnează cu Gaziantep

Florin Niță a vorbit la plecarea spre Turcia despre noua provocare, încântat că are șansa de a reveni în poartă și de a reintra pe radarul naționalei României, acolo unde a fost titular după retragerea lui Ciprian Tătărușanu.

„În urma discuțiilor cu Cătălin Liță am luat decizia asta, a fost bine din toate punctele de vedere și pentru mine și pentru toată lumea. Nu am stat pe gânduri și am acceptat oferta.

E pasiunea mea, e job-ul meu, sigur că îmi este dor să joc fotbal. Bineînțeles că îmi doresc să fac parte din echipa națională cât mai mult timp și îmi doresc asta pentru că este bine și pentru mine și pentru echipa națională să fiu acolo. Au fost oferte din mai multe țări, inclusiv de la noi, dar nu a fost ce mi-am dorit eu”, a declarat Florin Niță la plecarea din țară pentru www.sport.ro și PRO TV.