Vladimir Screciu, ESEC total dupa transferul de 2,5 milioane la Genk: "I-a impresionat cu hainele sale, plateste 8-9000 de euro!" FOTO

Vladimir Screciu nu a mai jucat un meci la echipa de club din 14 mai 2018!

In acest sezon, KRC Genk a castigat al 4-lea titlul de campioana a Belgiei, dar mijlocasul Vladimir Screciu (19 ani) nu a prins niciun minut de-a lungul campionatului. Transferat in vara anul trecut pentru 2 milioane de euro, olteanul a fost vazut initial ca o achizitie de marca pentru clubul belgian, dar, la doua luni dupa transfer, in septembrie 2018, a suferit o ruptura de ligamente la glezna piciorului drept, piciorul lui de baza, in timpul antrenamentului echipei de club.

A FOST LA TURUL DE ELITA U19, DAR PIERDE EURO 2019 LA TINERET

Revenit la antrenamente la finalul lunii ianuarie 2019, inchizatorul si-a recapatat greu forma sportiva si nu a putut juca in fata belgianului Bryan Heynen (22 ani / 35 meciuri), polonezului Jakub Piotrowski (21 ani / 5 meciuri) si a norvegianului Sander Berge (21 ani / 28 meciuri). De altfel, ultimul meci oficial de seniori jucat de Screciu este CSU Craiova - FCSB, scor 0-1, jucat pe 14 mai 2018, cand acesta l-a inlocuit pe Razvan Popa in minutul 84. In luna martie, el a participat cu nationala U19 a Romaniei la Turul de Elita, fiind titular in partidele cu Irlanda (0-5) si Azerbaidjan (4-0). Screciu are contract cu Genk pana in iunie 2021, cu optiunea pentru club sa mai poata prelungi intelegerea un sezon. Salariul sau ar fi de 150.000 de euro pe an, plus bonusuri.

Din cauza accidentarii, Screciu nu a fost inclus nici de selectionerul Mirel Radoi pe lista preliminara a fotbalistilor cu care nationala U21 va merge la turneul final al Euro 2019, gazduit de Italia si San Marino, pe postul lui fiind preferati pe lista largita Tudor Baluta (Viitorul), Razvan Marin (Ajax), Dragos Nedelcu (FCSB), Alexandru Cicaldau (CSU Craiova) si Razvan Oaida (FC Botosani).

I-A UIMIT PE BELGIENI CU... HAINELE SALE



In urma cu 3 zile, Daniel Stanciu, oficialul lui CFR Cluj, a povestit un episod in care Screciu i-a uimit pe belgieni, dar nu cu fotbalul, ci cu hainele sale scumpe. "Am auzit o poveste. Un impresar venit din Belgia pentru meciurile din acest weekend vorbea de Screciu. Am inteles ca Screciu e accidentat. Toti jucatorii care nu fac parte din lot, suspendati, accidentati sau care nu fac parte din lot, au un loc special, in spatele bancii de rezerve si au voie, conform regulamentului de ordine interioara, sa vina in echipamentul de prezentare sa-si sustina echipa. Toti au venit in echipamentul de prezentare, el a venit in geaca Louis Vuitton, blugi nu stiu de care, spunea ca are haine de vreo 8.000-9.000 de euro pe el. Si toti au ramas socati. Un copil care nu a apucat sa joace, a facut obiectul unui transfer important, adica oamenii au dat 2 milioane si ceva si asteptau ceva de la el. E un esec de mentalitate al nostru", a spus Daniel Stanciu la Digisport.