Un tricolor a ratat ocazia de a-și trece în CV trofeul de campion. Finala pentru titlu a fost marcată de incidente

New York City, clubul american care în ultimul an l-a împrumutat pe internaționalul român Alexandru Mitriță mai întâi la Al-Ahli (Arabia Saudită) și apoi la PAOK Salonic, a câștigat ieri MLS Cup, trofeu echivalent cu titlul de campioană a Americii de Nord.

Finala pentru titlu, decisă după loviturile de departajare (1-1 și 5-3 după execuțiile de la 11 metri cu Portland Timbers), a fost marcată de incidente.

După golul celor din New York, fotbalistul Jesus Medina a fost lovit cu o doză de bere venită din tribune și a căzut pe gazon. Din fericire, nu a fost nimic grav și Medina a putut să revină în joc.

Titlul de campioană din Major League Soccer este primul trofeu câștigat de New York City, club fondat în 2013 și care evoluează pe celebrul ”Yankee Stadium” din Bronx.

Jesús Medina was hit by an object thrown from the crowd after NYCFC scored. pic.twitter.com/n0ptX7nR1u