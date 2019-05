Un pusti roman e la un pas de Arsenal! Anunt de ultima ora

Dupa ce l-a crescut pe Vlad Dragomir, Arsenal e aproape sa mai ia un roman.

Catalin Cirjan (16 ani) e foarte aproape de Emirates. Pustiul care joaca pe postul de mijlocas ofensiv a fost crescut de scoala de fotbal Juniorul Bucuresti 2014, pentru care a debutat la seniori, in Liga a 4-a, la varsta de 10 ani, reusind sa inscrie primul sau gol in aceasta divizie la varsta de 14 ani. Catalin a dat probe de joc anul trecut la clubul britanic, a vizitat Emirates Stadium, a jucat pentru echipa de juniori si s-a intalnit si a discutat indelung cu Vlad Dragomir (20 ani), un alt junior roman care a fost legitimat la Arsenal, pana in vara anului trecut, cand a plecat la Perugia, in Serie B.

Catalin are sanse uriase sa semneze contractul cu „tunarii” imediat imediat dupa finalul campionatului.

Mijlocasul are meciuri pentru reprezentiva U16 a Romaniei, unde este coleg cu Radu Dragusin (Juventus), David Vraciu (Valecia), Alexi Pitu (Viitorul) sau Rares Urcan (FC Nurnberg). Catalin mai are un frate care joaca fotbal, Daniel (20 ani), care a evoluat la Viitorul Domnesti si a debutat, in martie 2018, la Petrolul, in Liga 3, fiind acum sub contract cu Daco-Getica Bucuresti.