Un international roman poate semna contractul carierei! Galatasary si Benfica sunt in lupta pentru semnatura lui! Detaliile unei mutari de zile mari

Un international roman poate da lovitura carierei.

Internationalul roman de tineret, Vlad Dragomir (21 de ani) poate da lovitura carierei. Mijlocasul care se afla sub contract cu Perugia, a intart in atentia celor de la Galatasaray de mai bine de un an, iar acesta ar putea sa il inlocuiasca pe Younes Belhanda. Oficialii celor de la Galatasaray sunt de parere ca Dragomir s-ar potrivit perfect la echipa si sunt pregatiti sa ofere 3 milioane de euro pentru a-l transfera, anunta webaslan.com.

Gica Hagi le-a vorbit turcilor de la Galatasaray despre Vlad Dragomir si le-a garantat ca daca il vor transfera va fi o mutare reusita. Galatasaray trebuie sa se lupte cu Benfica si Genk pentru semnatura lui Draogmir, echipe care de asemenea il vor pe internationalul roman.