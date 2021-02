ULTIMA ORA! Dragusin s-ar fi inteles cu Juventus pentru prelungirea contractului! Salariul COLOSAL pe care ar urma sa il aiba

S-a discutat foarte mult despre viitorul lui Radu Dragusin la campioana Italiei.

Fundasul central de 19 ani a intrat in ultimele 6 luni de contract si ar putea semna cu orice echipa din postura de jucator liber.

In ultima perioada au aparut zvonuri despre mai multe cluburi din Premier League care ar fi interesate de internationalul roman de tineret, printre care Tottenham, Newcastle sau Crystal Palace.

Se pare insa ca Dragusin va continua totusi la Juventus. Potrivit ProSport, cele doua parti ar fi ajuns la un acord pentru prelungirea contractului pe inca 5 sezoane, cu un salariu anual urias pentru fotbalist, circa 1 milion de euro.

Conform sursei citate, este de asteptat ca in urmatoarele saptamani sa se puna la punct ultimele detalii si sa semneze noul acord.

Radu Dragusin a a jucat 5 meciuri in acest sezon pentru Juventus. Fostul jucator de la Regal Bucuresti a fost integralist in meciurile de Cupa Italiei cu Genoa si Spal, in care a avut evolutii apreciate.

De asemenea, el a fost introdus de Pirlo in teren pe finalul meciului de Champions League cu Dinamo Kiev, dar si in cel cu Genoa din Serie A.