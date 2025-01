Echipele de start

Tottenham: Kinsky - Pedro Porro, Drăgușin, Gray, Reguilon - Sarr, Bissouma, Maddison - Johnson, Werner, Moore



Rezerve: Austin, Spence, Dorrington, Bergvall, Olusesi, Kulusesvski, Son, Solanke, Lankshear

Austin, Spence, Dorrington, Bergvall, Olusesi, Kulusesvski, Son, Solanke, Lankshear Antrenor: Ange Postecoglou

Tamworth: Singh - Mollett, Tonks, Milnes, Creaney - Morrison, Jordan Cullinane, Mcclinchey - Ray Enoru, Hollis, Crompton



Rezerve : Phillips, Curley, Digie, Fletcher, Finn, Wreh, Willians, Tshikuda, Sundire

: Phillips, Curley, Digie, Fletcher, Finn, Wreh, Willians, Tshikuda, Sundire Antrenor: Andy Peaks

LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 14:30, Radu Drăgușin este așteptat să evolueze în meciul lui Tottenham din Cupa Angliei, în deplasare contra lui Tamworth.

Adversara Tamworth FC este o nou-promovată în National League, divizia a cincea din Anglia, acolo unde ocupă locul 16 (din 24).

Ange Postecoglou îl apără pe Radu Drăgușin: "E judecat pe nedrept! Este extraordinar pentru noi, iar contra lui Liverpool a fost excelent"



Ange Postecoglou, managerul lui Tottenham, a vorbit deschis despre Radu Drăgușin, fundașul român de 22 de ani care a avut parte de un număr foarte mare de meciuri în ultimele luni.

Tricolorul a fost adesea criticat pentru prestațiile sale într-o perioadă în care a trebuit să facă față unui volum foarte mare de meciuri, având în vedere absențele de lungă durată ale titularilor obișnuiți Cristian Romero și Micky van de Ven.

De la data de 30 octombrie, internaționalul român nu a ratat niciun meci al lui Tottenham, indiferent de competiție. În total, 17 partide consecutive, cele mai multe ca integralist.

La conferința de presă premergătoare meciului cu Tamworth din Cupa Angliei, Ange Postecoglou a fost întrebat și ce părere are despre Radu Drăgușin, care a făcut un meci solid contra lui Liverpool în Cupa Ligii Angliei (1-0), după ce la meciul din campionat contra aceluiași adversar (3-6) a avut probleme serioase.

"Am tot spus că unii dintre jucătorii noștri sunt uneori judecați pe nedrept, având în vedere situația în care suntem. Nu numai că Radu are doar 22 de ani și încă se adaptează la Premier League, dar pentru el ar fi fost bine dacă era înconjurat de jucători care să evolueze regulat. În schimb, are alături de el un tânăr de 18 ani în defensivă (n.r - Archie Gray). Mai mult, trei sau patru portari diferiți, dar și fundași laterali diferiți.

Cred că Radu și Archie au fost extraordinari pentru noi, având în vedere circumstanțele. Chiar cred că vom reuși să creștem în urma acestei experiențe. Drăgușin a făcut un meci excelent contra lui Liverpool. A fost foarte concentrat și disciplinat.

Suntem mulțumiți de Radu și de modul în care se dezvoltă. A avut de tras în ultima perioadă. Săptămâna trecută a fost bolnav și nu era deloc la sută la sută. El se numără probabil printre cei care ar avea nevoie de puțină odihnă, însă acum nu avem alte opțiuni pentru postul de fundaș central. Totuși, în fiecare săptămână se mobilizează și reușește să se descurce", a spus Ange Postecoglou, potrivit Football London.