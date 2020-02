Sumudica URAGANUL loveste din nou! "Fratele meu a venit la mine si m-a intrebat: Ce-ai facut, ti-ai vopsit parul?" :)) Ce raspuns i-a dat

Marius Sumudica e vedeta in Turcia! Ultima sa declaratie a devenit subiect de meme-uri. :)

Sumudica i-a amuzat pe jurnalisti la ultima sa conferinta de presa. Le-a vorbit despre culoarea parului sau.

"Fratele meu a venit la mine si m-a intrebat: 'Ce-ai facut, ti-ai vopsit parul?' I-am zis ca nu, arbitrii turci au reusit sa mi-l albeasca", a explicat Sumudica, spre amuzamentul ziaristilor prezenti in sala.

Sumudica e pe 9 in Turcia cu Gaziantep Gazisehir. Nou-promovata are 27 de puncte, 12 sub ultimul loc de Europa, ocupat de Alanyaspor.



Marius Sumudica: Kardeşim yanıma geldi ve bana 'Ne yaptın, saçlarını mı boyattın?' dedi. Ben de 'hayır' dedim. Türk hakemleri saçımı beyazlattı. pic.twitter.com/aUD0yyVnmu — Goal Türkiye (@GoalTurkiye) February 12, 2020